Sluiting loods vanwege plantage

Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst heeft donderdag besloten een loods aan de Zutphenseweg in Vorden voor 12 maanden te sluiten. De reden hiervoor is dat er onlangs een grote in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen, inclusief veel productiematerialen.

Verder weegt voor de burgemeester mee dat door de activiteiten in het pand sprake was van ernstig brandgevaar, waarmee de veiligheid van buurtbewoners in het geding had kunnen komen. Hennepteelt tast de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid aan. Burgemeester Besselink pakt deze criminaliteit daarom streng aan.



Op basis van de Opiumwet is het voor de burgemeester mogelijk op te treden bij het aantreffen van soft- of harddrugs in een (bedrijfs)pand. De burgemeester heeft de bevoegdheid om in dergelijke gevallen een perceel, of op het perceel aanwezige panden, (tijdelijk) te sluiten.