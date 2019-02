Ester Weststeijn-Vermaat benoemd tot burgemeester van Rozendaal

Tijdens een buitengewone vergadering van de raad van Rozendaal is Ester Weststeijn-Vermaat (41) in de Protestantse Kerk van Rozendaal benoemd tot burgemeester van de gemeente Rozendaal.

Weststeijn-Vermaat was concerncontroller bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Weststeijn volgt Jan Hendrik Klein Molekamp op, die zijn functie moest neerleggen omdat hij in januari 70 jaar werd. Klein Molekamp was sinds 2009 burgemeester van de kleinste gemeente van Nederland.

Weststeijn-Vermaat is getrouwd en heeft kinderen van drie en nog geen jaar oud. Ze is niet aan een politieke partij verbonden. Weststeijn zat op het vwo op het Rhedens Lyceum in Rozendaal en is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onder meer cum laude afgestudeerd in de richting bestuurskunde.

Het was eerder dit jaar onzeker of Rozendaal wel een nieuwe burgemeester zou krijgen. Het provinciebestuur betwijfelde of de gemeente wel zelfstandig door zou kunnen gaan. Uiteindelijk was er voldoende vertrouwen in de kracht van Rozendaal.