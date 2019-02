Jack de Gier: je kan alles verwachten bij NEC

Mart Dijkstra is geblesseerd en daarom zou Jordy Bruijn wel eens voor het eerst in de basis kunnen staan. "Ja, je kunt alles verwachten bij NEC", lacht de trainer. "Go Ahead-uit is een test, net als Cambuur-uit en TOP Oss-uit ook wel een beetje. Maar een fantastische wedstrijd om te spelen, Go Ahead-NEC. Een echt voetbalstadion met een goede sfeer altijd. Dan moeten we zorgen dat we er klaar voor zijn."

Stap maken

Tegen Cambuur en TOP werd het 1-1, maar daar doet De Gier het ditmaal niet voor. "Nee, want met die gelijke spelen steeds schiet je niks op. Die laatste twee gelijke spelen had je in de laatste minuut kunnen grijpen. Beide wedstrijden een bal op de paal in de laatste fase, dat is zonde. Door die extra overwinningen kun je een stap maken op de ranglijst. We staan drie punten achter op positie elf en het verschil met Roda, de nummer zes, is zeven punten. We moeten eerst zelf maar eens punten gaan halen en dan zien we wel waar het schip strandt."