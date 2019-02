Geld voor natuur moet ook echt naar natuur, vinden Gelderse organisaties

De belangrijkste boodschap van de organisaties aan de Gelderse politici is om al het natuurgeld in te zetten voor natuur. In het manifest staat dat de afgelopen jaren ettelijke miljoenen die voor het beheer van natuur begroot waren niet zijn uitgegeven. De miljoenen zouden daarmee teruggaan naar de algemene middelen. 'Deze middelen zijn niet teruggevloeid naar natuurbestemmingen, terwijl het zo slecht gaat met de biodiversiteit en er nog zoveel nuttige zaken zijn waar het aan besteed zou kunnen worden.'

Tien punten

In het manifest staan tien onderwerpen die volgens de Gelderse natuurorganisaties veel aandacht verdienen. Het gaat onder andere om duurzaam grondwaterbeheer, toezicht in natuurgebieden, groene vrijwilligers en burgerbetrokkenheid. Ieder thema geeft eerst een beschrijving over de actuele stand van zaken, maar laat ook zien wat er al gebeurd is.

Daarna volgen aanbevelingen voor de toekomst. Biodiversiteit heeft de hoogste prioriteit in het manifest. De natuurorganisaties pleiten voor nieuwe ecoducten en een Gelders plan voor biodiversiteitsherstel in landbouwgebieden, maar ook in de stad.

Ridders in Alle Staten

Omroep Gelderland besteedt vanavond aandacht aan het Groen Manifest in het televisieprogramma Ridders in Alle Staten. Behalve met de geschiedenis houden de Ridders van Gelre zich dit jaar ook bezig met de belangrijkste thema's voor de Provinciale Statenverkiezingen. Vanavond staan natuur en klimaat centraal in de uitzending. Ridders in Alle Staten begint om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.