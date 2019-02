'Zieke' Eduardo verlaat training Vitesse, Serero vraagteken voor Willem II

Vitesse heeft zaterdag tegen Willem II Büttner en Linssen terug van een schorsing, maar het is twijfelachtig of Serero kan spelen.

De middenvelder uit Zuid-Afrika kampt met een pijnlijke lies. 'Het is een klein probleem, maar hij is wel een vraagteken voor zaterdag', vertelde Leonid Slutskiy donderdag na de rustige en ontspannen training op Papendal.

Serero is op het middenveld een belangrijke schakel bij Vitesse. 'Hij gaf het tegen FC Groningen al na een kwartier aan', zegt zijn coach. 'Maar in de rust zei Serero ik kan en ga door. Ook omdat we weinig mogelijkheden hadden om hem te vervangen.'

Eduardo ziek

Büttner en Linssen ontbraken in de Euroborg. Zaterdag tegen Willem II keren zij terug op de linkerkflank. Gong, Kruiswijk, Musonda en Matavz zijn nog altijd geblesseerd. Doelman Eduardo trainde donderdag niet. Hij was wel even op het veld. 'Eduardo is een beetje ziek, maar ik verwacht dat hij kan spelen dit weekend', meldde Slutskiy.

Plezier en vertrouwen

Vitesse is hard toe aan een resultaat. De club verkeert in een kleine sportieve crisis nu er slechts één punt werd gepakt uit de laatste drie wedstrijden. Ook werd Vitesse uitgeschakeld in de beker. Daarnaast is het spel voorspelbaar, saai en vaak van lage kwaliteit. Het elftal ontbeert plezier en vertrouwen. Maandag sprak Slutskiy uitgebreid met eigenaar Valery Oyf en technisch directeur Marc van Hintum over de huidige malaise.