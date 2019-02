Zorgen omwonenden over herontwikkeling Akzo Nobel-terrein Arnhem

Het gebied van 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen is sinds 2012 in handen van PingProperties. AkzoNobel verhuisde haar hoofdkantoor in 2007 naar Amsterdam. Het support center bleef achter in Arnhem, maar voor het gehele terrein en de andere gebouwen is naar een nieuwe invulling gezocht.

Kijk hier (pfd.) hoe het terrein er volgens de plannen uit gaat zien.

De toekomstige Velpercampus. Foto: Rijn Ijssel

Het wordt een multifunctioneel gebied met de schoolcampus van Rijn IJssel, een woonwijk en onder meer het Nederlandse hoofdkantoor en de researchafdeling van Tejin Aramid, een internationaal synthetisch vezelbedrijf dat er nu ook al gevestigd is.

Bewoners vrezen verkeers- en parkeeroverlast

Omwonenden, verenigd in de Stuurgroep Rondom ENKA (ENKA is opgegaan in AkzoNobel), hebben in een brief aan het college van Arnhem hun zorgen geuit. Ze zien in de toekomst mogelijke knelpunten op het gebied van parkeren, de ontsluiting en de verkeersveiligheid. 'Er is al weinig parkeergelegenheid in onze wijken. Doordat er veel meer bewoners en studenten komen, verwachten we een hoge parkeerdruk.' Ook zijn ze bang voor verkeersoverlast in hun wijken en vragen ze zich af hoe de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd.

Het gaat hen niet alleen om het voormalige AkzoNobel-terrein. Het vlakbij gelegen voormalige ING-kantoor aan de Velperweg wordt verbouwd tot appartementencomplex en farmaceutisch bedrijf Novartis, dat iets verderop haar hoofdkantoor heeft, heeft z'n vertrek uit Arnhem aangekondigd. Ook dat gebouw krijgt mogelijk een nieuwe bestemming. 'Deze ontwikkelingen zorgen voor veel meer bewoners en activiteiten in dit deel van Arnhem', aldus de omwonenden.

Verkeersonderzoek

De gemeente zegt in een reactie de zorgen van de wijkbewoners rondom parkeren en verkeersafwikkeling te kennen. 'De gemeente Arnhem heeft daarom opdracht gegeven voor een verkeersonderzoek. Deze onderzoekt de impact van de herontwikkelingen van het ENKA-terrein en het ING-kantoor op de Velperweg en de verkeersafwikkeling op de Vosdijk en Oude Velperweg. Denk hierbij aan doorstroming en verkeersveiligheid. Voor wat betreft het parkeren hanteert de gemeente een parkeernorm waar de plannen aan worden getoetst.'

