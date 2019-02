Wolters voor het eerst in basis NEC juist tegen Go Ahead

En dat uitgerekend uit tegen Go Ahead Eagles. "Ja, het was wel de wedstrijd die ik met rood had omcirkeld om er weer bij te zijn. Of het nou basis zou zijn of op de bank. Dat was op voorhand mijn doel om die wedstrijd te gaan halen en daar ben ik superblij mee. Ik heb de trainer aangegeven dat ik klaar zal staan als het nodig is. Ik heb bij Go Ahead mijn mooiste tijd meegemaakt. De mensen draag ik een heel warm hard toe. Mooi om weer terug te komen in het stadion. De sfeer in de Adelaarshorst is altijd wel goed, ja. Maar ik speel nu bij NEC en ga er alles aan doen om de drie punten te halen."

"De knie gaat goed. We zijn wel goed aan het behandelen en ik moet nog echt goed naar mijn lichaam luisteren. Maar ook op de wat hardere trainingen krijg ik geen reactie. Ik moet wel bezig blijven met de oefeningen en het blijven behandelen van die knie."

Zwabbertje

"Ik loer altijd op het schot, al ging die ene bal vorige week een beetje op de wind het dak van de tribune in. Ik weet dat ik het kan en een kwestie van tijd dat die een keer binnen vliegt. Af en toe zit er een zwabbertje bij. Het vertrouwen is weer aanwezig en ik ben zeer blij hoe het allemaal verloopt."