1,5 miljoen voor verbouwing gemeentewerf Aalten

De gemeentewerf van Aalten wordt niet alleen verbouwd, er komt ook een extra etage bovenop. Voor de renovatie en uitbreiding is een bedrag van 1,5 miljoen euro uitgetrokken.

door Domien Esselink

De werf groeide op de verouderde locatie aan de Derde Broekdijk uit zijn jasje, nadat ook de groenploeg (35 personen) van Laborijn daar werd gehuisvest.

Laborijn is de sociale dienst die uitkeringsaanvragen beoordeelt voor de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek en mensen naar werk begeleidt.

Mét zonnepanelen

'We willen dat de mensen van Laborijn integreren in één gebouw, daarom gaan we er een etage bovenop zetten', zegt wethouder Ted Kok van Aalten.

De gemeente heeft in de begroting geld opgenomen voor de verbouwing van 1,5 miljoen euro. Eén vijfde deel van die kosten, drie ton, is bestemd voor verduurzaming van het straks gasvrije gebouw. Zo komen er 350 zonnepanelen op het dak.

Duurzaam gebouw

Kok is opgetogen. 'We krijgen een betere huisvesting, met alle mensen en materieel onder één dak. Daarbij wordt het een duurzaam gebouw en het kost niets extra's, want we sturen de mensen van Laborijn zelf aan.

De wethouder legt uit dat de gemeente eerder meer geld aan loon kwijt was, maar dat dit bedrag in de begroting van vorig jaar al opzij is gezet.

Zo snel mogelijk

Het voorstel voor de verbouwing komt 19 maart in de Aaltense gemeenteraad en bij groen licht hoopt Aalten zo snel mogelijk met de verbouwing te beginnen. Het streven is begin volgend jaar de verbouwde gemeentewerf in gebruik te kunnen nemen.