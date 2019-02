Spoorlijn Tiel-Elst wordt mogelijk omgebouwd tot busbaan

De spoorlijn Tiel-Elst ombouwen tot een dubbele busbaan met snelfietsroute is volgens de gemeente Overbetuwe mogelijk een stuk beter voor de bereikbaarheid in de regio. De Provincie Gelderland onderzoekt of reizigers dan sneller, duurzamer en makkelijker van punt A naar B kunnen reizen.

De gemeente was in eerste instantie van plan om zelf een onderzoeksbureau in te huren om dit te toetsen, maar dat is inmiddels overbodig. De provincie Gelderland is namelijk gestart met een onderzoek naar onder andere de spoorlijn Tiel-Arnhem onder de naam 'verkenning spoor 2.0'.

Voor dat onderzoek wordt gekeken hoe de bereikbaarheid via het spoor vanuit het Rivierenland naar Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Den Bosch verbeterd kan worden.

De gemeente Overbetuwe heeft nu met de provincie afgesproken dat voor deze verkenning ook wordt onderzocht of de ombouw van de spoorlijn tot dubbele busbaan de bereikbaarheid van de regio vergroot.

'Verbinding kan een stuk beter'

De provincie vindt dat het momenteel met de spoorverbinding Tiel-Elst 'redelijk' gesteld is, maar dat door een hoop omstandigheden - zoals een dubbele overstap richting Nijmegen - het gebruik een stuk beter kan.

Overbetuwe geeft voor het onderzoek informatie over de gemeente aan de provincie. Ook de andere betrokken gemeenten en de vervoersbedrijven worden bij het onderzoek betrokken. Dan kan uiteindelijk worden besloten of zo'n nieuwe verbinding ook daadwerkelijk de reismogelijkheden in de regio verbetert.

De provincie kon vrijdag nog geen toelichting geven.