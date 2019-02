Ruim vijftig nieuwe windmolens op komst in Gelderland

door Harry Hekkert

Het landschap in Gelderland gaat de komende jaren opvallend veranderen met de bouw van de tientallen nieuwe windmolens. Er staan nu op negen plaatsen samen 38 windmolens. Voor eind 2020 is de bouw van 51 nieuwe turbines op twaalf andere locaties voorzien.

De nieuwe windmolens zijn in de meeste gevallen veel hoger, soms tot 185 meter, dan de turbines die nu al in de provincie staan.

Bouwen, plannen of goedkeuren

Bij zes projecten zijn de vergunningprocedures al doorlopen en kan er gebouwd worden:

Nijmegen (project De Grift, 1 windturbine)

Oude IJsselstreek (Den Tol, 9 turbines)

Montferland (Bijvanck, 4 turbines )

Geldermalsen (Avri, 3 turbines)

Zaltbommel (A2, 3 turbines)

Geldermalsen/Neerijnen (Deil, 11 turbines)

De vergunningen voor die projecten zijn nog niet definitief:

Nijmegen (Engie, 2 turbines)

Oldebroek (Hattemerbroek, 4 turbines)

Arnhem (Pleijroute, 4 turbines)

Inwoners en actiegroepen proberen die plannen nog tegen te houden. Zo besliste de bestuursrechter woensdag dat voor de bouw van de turbines langs de Pleijroute nog niet aan alle voorwaarden is voldaan.

Kijk hier naar een video over de windmolens bij de Pleijroute:

Nieuwe windmolenplannen in de gemeenten Overbetuwe, Zutphen en Harderwijk zijn vergevorderd, maar daar moet de bestemmingsplanwijziging door de gemeente nog goed gekeurd worden.

Op schema

Met de geplande windmolens zou Gelderland eind 2020 zo'n 260 megawatt aan windenergie opwekken. Dat is tegen die tijd ruim voldoende volgens afspraken met het Rijk. De 38 bestaande windmolens leveren nu 80 megawatt op.

Met de totale opwekking van schone energie loopt de provincie in de pas met de rest van Nederland, maar ons land blijft wel ver achter bij wat in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken.

Beeld: Omroep Gelderland

In Nederland is afgelopen jaar 6,6 procent van alle energie duurzaam opgewekt, terwijl 14 procent opgewekte schone energie eind 2020 internationaal de afspraak is. In 2050 moet alle energie duurzaam opgewekt zijn.

Waar nog meer?

Volgens de provincie zijn ook nieuwe windmolenplannen in de gemeenten Nijmegen, Geldermalsen, Beuningen, Culemborg, Heumen en Ermelo kansrijk. Beekbergsebroek in Apeldoorn wordt door de provincie nog steeds als ideale windmolenlocatie gezien. De Apeldoornse gemeenteraad heeft een plan voor de bouw van windmolens op die plek eerder al afgewezen.

Het is aan Apeldoorn en omliggende gemeenten om met vervangende plannen voor het opwekken van schone energie in die regio te komen, zoals de provincie wil.

Puzzel

Gelderland is opgedeeld in zes regio's die de komende jaren allemaal met eigen plannen voor het opwekken van schone energie moeten komen. Het zoeken naar geschikte locaties is daarbij de grootste puzzel.

De zeven gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben vorige maand berekend dat er 120 windmolens en 850 hectare aan zonnevelden in die gemeenten moeten komen om aan de opgave van het klimaatakkoord te voldoen. De zoektocht naar geschikte locaties is daar gestart.

