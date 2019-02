Nijmegen opent WO2-infocentrum met 'belevingswand'

NIJMEGEN -

Na Airborne at the Bridge in Arnhem krijgt ook Nijmegen nu een informatiepunt over de Tweede Wereldoorlog. In De Lindenberg aan de Ridderstraat 27 opent deze maand het 'Infocentrum WO2 Nijmegen'. Een grote interactieve wand moet bezoekers een beeld geven van wat er in het Rijk van Nijmegen te zien en beleven is op oorlogsgebied. Het centrum wil een plek worden waar iedereen die geïnteresseerd is in de regionale oorlogsgeschiedenis met zijn of haar zoektocht kan beginnen.