Behoefte aan woningen in Nunspeet blijft groot

Het rapport van 'Wonen in Balans', dat door de provincie is gepubliceerd, houdt de media bezig. De bewering dat er tot 2040 in Nunspeet slechts honderd woningen per jaar gebouwd zouden mogen worden berust echter op verkeerde interpretaties. Volgens gedeputeerde Meijers kunnen de cijfers worden genegeerd. Wat de provincie betreft kan Nunspeet doorgaan met het bouwen van nieuwe woningen.

Onderzoeksbureau Over Morgen, dat het rapport heeft opgesteld is niet specifiek gevraagd naar woningbehoefte cijfers. Het doel was namelijk om inzicht te geven in de toekomstige migratie van Randstedelingen naar Gelderland.

Ook wethouder Jaap Groothuis houdt staande dat tot 2040 in Nunspeet zo’n 900 woningen gebouwd moeten gaan worden. 'Dit rapport is gestoeld op verkeerde aannames. Ook zijn er verkeerde en achterhaalde data gebruikt. Voor mij heeft dit rapport geen enkele waarde. We moeten in Nunspeet volop blijven bouwen om aan de woningbehoefte tegemoet te kunnen komen en daar zijn we volop mee bezig. De tweede fase van Molenbeek is geheel uitverkocht en er zal nog een derde fase volgen. Maar ook op andere locaties zal nog gebouwd moeten gaan worden.'