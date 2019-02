SGP-petitie: meer ambulances in Gelderland

De Gelderse SGP-fractie maakt zich zorgen over de aanrijtijden van de ambulances in Gelderland. De partij heeft een petitie geopend voor meer ambulances in Gelderland.

Het doel van de SGP-fractie is om binnen drie maanden minstens 10.000 handtekeningen te verzamelen en aan te bieden aan de zorgverzekeraars. In de petitie verwijst de SGP naar een interactieve kaart uit 2017 van de Rijksuniversiteit Groningen waarin duidelijk te zien is hoe de aanrijtijden in Gelderland achterliggen ten opzichte van andere provincies.

Verbetering in Nunspeet

Bleek uit cijfers dat in 2013 nog één op de drie ambulances te laat was in de gemeente Nunspeet, nu is dat anders. In de gemeente Nunspeet is nu bijna 90% van de ambulances op tijd in de gemeente Nunspeet. René Smit, manager ambulancezorg van het Witte Kruis, vertelt dat anno 2018 slechts één op de tien ambulances nog te laat is, wat automatisch betekent dat bijna negentig procent op tijd komt na een melding. Reden voor deze verbetering is onder meer de betere plaatsing van ambulances in de regio.

De zogeheten voorwaarden scheppende plaatsen (VWS) zijn veranderd, geldend voor Nunspeet en ‘t Harde. Zo staan er nu in totaal ambulances in Harderwijk, Elburg, Nunspeet, Ermelo, ’t Harde en Heerde. 'Door de auto’s goed neer te zetten zien wij een verbetering', aldus Smit.

Harm Jan Polinder van de SGP laat het volgende weten: ''Volgens de wet moet 95 procent van de ambulances binnen 15 minuten bij een spoedmelding ter plaatse zijn, 90 procent is dus nog niet voldoende, vandaar ook deze petitie.''