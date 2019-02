Voormalige gevangenis is broeinest van bedrijvigheid

'Het idee vanaf het begin was om de ruimte open te zetten voor gebruik en Doetinchemmers de kans geven kennis te maken met het gebouw', vertelt projectmanager Suzanne ter Harmsel, die namens KABATH Vastgoedbeheer zorgt voor invulling van de voormalige gevangenis. Na het vertrek van de asielzoekers uit De Kruisberg, deden de bedrijven hun intrede. 'Wij gaan vanuit gevangenschap vrijheid creëren door een elektrisch Achterhoeks brommermerk op te richten', vertelt Jasper Hagedoorn van BREKR, een van de partijen die intrek nam in het pand. 'We zitten hier sinds oktober en zijn met vier mannen een stoer, elektrisch, tweewielig voertuig aan het ontwikkelen.'



Ter Harmsel is trots op het gevarieerde gezelschap in de oude gevangenis. 'We proberen ook echt de balans er in te houden door niet teveel van dezelfde doelgroep in het pand te hebben. We willen echt een springplank voor Doetinchem zijn.' Feiko Reitsema van LEEF! beaamt dat. 'Stiekem blijven we kijken of er iets mooi voorbij komt in het cluster met de muziekschool of de bioscoop, maar we hopen dat de ontwikkelingen hier nog lang duren.' Voorlopig zitten LEEF! en BREKR goed. 'Zolang het niet verkocht is, zitten we hier nog”, aldus Ter Harmsel. “We zullen zien wat de toekomst brengt.'