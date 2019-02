Flipje en Streekmuseum Tiel heeft vals Gulden Vlies

TIEL -

Het middeleeuwse Gulden Vlies dat het Flipje en Streekmuseum in Tiel in langdurig bruikleen heeft, is een vervalsing. De ridderorde, die in 1559 uitgereikt zou zijn aan de Tielse bestuurder Claes Vijgh, is in werkelijkheid een kopie van een toneelattribuut dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Parijs is gemaakt.