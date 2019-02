'Dodenweg N303 tussen Voorthuizen en Putten moet 60km/u worden'

De maximumsnelheid op de N303 tussen Voorthuizen en Putten moet worden teruggebracht naar 60km/uur. Dat is het advies aan de provincie Gelderland van een speciaal ingestelde klankbordgroep.

Op de weg zijn er door de jaren heen tal van ongelukken gebeurd, waarvan een aantal met dodelijke afloop. Momenteel geldt op de meeste stukken een maximumsnelheid van 80km/uur.

'Levensgevaarlijk, zeker tien doden'

'De weg is gewoon levensgevaarlijk', vertelt een omwonende. 'In de tijd dat we hier wonen zijn er zeker tien doden gevallen.'

De N303 is niet alleen een drukke weg, maar er is ook veel vrachtverkeer. Bovendien is de weg vrij smal en staan er op een aantal plekken bomen vlak langs de weg. Verder zijn er op diverse plekken uitritten van woningen en bedrijven die aan de weg liggen. En dan zijn er ook nog eens automobilisten die nog harder dan 80km/uur rijden.

Vluchtheuvels en middengeleiders

De klankbordgroep (waarin onder anderen vertegenwoordigers van omwonenden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties zitten) heeft diverse opties besproken. De voorkeur gaat uit naar het terugdringen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur én aanpassingen aan de weg, zoals het aanbrengen van middengeleiders en vluchtheuvels.

Het advies is nu voorgelegd aan het provinciebestuur. Mocht die het advies overnemen, dan wordt het traject in stukken gehakt en per stuk bekeken welke precieze maatregelen er nodig zijn. Daarbij moet ook zorgvuldig gekeken worden naar de effecten op de natuur. De weg doorsnijdt een belangrijke ecologische verbinding én langs de weg bevindt zich ook nog een dassenburcht.