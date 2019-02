Marije van Hunenstijn wil het Dafne Schippers heel lastig gaan maken

De 23-jarige Van Hunenstijn heeft er dit jaar daarom juist meer zin in. 'Ik heb natuurlijk wel vaker meegedaan aan het NK in mijn eigen stad. Maar nu ik het boegbeeld ben, is dat natuurlijk wel extra bijzonder. Mijn foto hangt ook in heel veel bushokjes in Apeldoorn. Dat doet me wel wat, ik ben er trots op.'

En daarnaast vindt de atlete het ook mooi voor haar familie en vrienden. 'Ze kunnen nu komen kijken, het is een thuiswedstrijd voor ze. Het legt niet veel extra druk op mij hoor, want ik wil het zelf natuurlijk ook heel goed doen. Het is meer een soort extra support.'

'Ik ga ze het wel een beetje lastig maken'

En dan moet het tot een medaille gaan leiden op de 60 meter, zo hoopt Van Hunenstijn. 'Ik wil heel graag strijden voor die medailleplaatsen. We zitten met een hoop meiden dicht bij elkaar, want het sprintniveau bij de vrouwen in Nederland is heel hoog. Maar ik ga ze het wel een beetje lastig maken.'

'Ze blijft vooruit gaan'

Ze moet het onder meer Dafne Schippers en Nadine Visser lastig maken. Maar dat is zeker te doen denkt haar coach Bart Bennema. 'Ik denk dat het niveau van Schippers voor weinigen is weggelegd, dat gaat Marije waarschijnlijk ook niet halen. Maar ik weet uit ervaring dat wanneer ze zo door blijft bouwen, er hele mooie dingen uit kunnen komen. Ze blijft wekelijks vooruit gaan.'

En wie weet kijkt heel Nederland over een paar jaar wel naar Marije van Hunenstijn, in plaats van Dafne Schippers. 'Nou, dat wil ik absoluut niet zeggen hoor. Als ze naar iedereen kijken, is iedereen blij', zo besluit de Apeldoornse atlete bescheiden.