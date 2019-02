Valentijn bij Omroep Gelderland: voor wie krijgt deze dag een verrassende wending?

Wie verdient er volgens jou wat extra liefde? Deze vraag stelden we afgelopen week aan jou op onze socialmediakanalen. De reacties waren overweldigend: volgens ons publiek verdient heel Gelderland wat extra liefde dit jaar. Er zijn helaas niet genoeg bloemen om iedereen blij te maken, dus hebben we zes unieke en bijzondere verhalen moeten uitkiezen. Gelderland Helpt-presentatrice Sonja Booms crost deze donderdag heel Gelderland door met 6 bossen rozen... wie weet belt ze wel bij jou aan!

Eerste bossen rozen bezorgd

Sonja Booms is al de hele ochtend op pad en heeft inmiddels drie bossen rozen bezorgd in de provincie. Vanmiddag zal ze nóg drie keer aanbellen met een mooie bos bloemen. Natuurlijk houdt ze de bijzondere verhalen niet voor zichzelf. Elk verhaal is te volgen op Radio Gelderland en/óf op de Facebookpagina van Omroep Gelderland. Zo ziet de dag van Sonja Booms eruit:

08:30 - 09:00 - Bos 1 bezorgd bij Marjan in Apeldoorn

De eerste bos met rozen kwam van Netty van Beek voor haar goede vriendin Marjan Jochems. Netty stuurde naar Omroep Gelderland dat Marjan veel voor anderen klaar staat, terwijl ze zelf iedere dag lijdt aan zenuwpijn. Aan presentatrice Sonja Booms vertelde de Apeldoornse Marjan het erg gaaf te vinden dat Netty speciaal voor haar de bos bloemen liet bezorgen.

11:30 - 12:00 - Tweede bos voor Jan in Wekerom

De tweede bos bezorgde Sonja Booms in een kapperszaak in Wekerom voor Jan van Poorten-van de Burgt. Zijn liefde Theo vond dat Jan de bos verdiende, omdat hij als enigkind de zorg voor zijn ongeneeslijk zieke vader op zich neemt. Jan was duidelijk aangedaan door de lieve boodschap van zijn Theo.

12:30 - 13:00 - Bos 3 geeft verrassende wending bij Arnaud en Rosanne

Wederom belde Sonja Booms aan met een grote bos rode rozen. Deze keer bij Arnaud en Rosanne in Arnhem. Rosanne kreeg het afgelopen jaar veel tegenslagen te verwerken en wilde haar vriend Arnaud daarom graag verrassen deze Valentijnsdag. Maar wat niemand had kunnen voorspellen was dat Arnaud nog meer plannen had vandaag: hij vroeg zijn Rosanne live op Facebook ten huwelijk.

