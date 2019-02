'Tippelzone moet openblijven': Nijmeegse gemeenteraad vrijwel unaniem

De meeste partijen in de Nijmeegse gemeenteraad willen dat de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat openblijft. Er is zelfs een meerderheid voor het beperkt toestaan van nieuwe sekswerkers. Het college van burgemeester en wethouders liet eerder weten dat juist het sluiten van de tippelzone 'het meest voor de hand liggend' zou zijn.

door Sven Strijbosch

Het bedrijf Bureau Beke heeft onderzoek verricht naar de tippelzone in de Waalstad en verschillende scenario's opgesteld. Sluiten of openhouden is daarbij de belangrijkste vraag. Daar sprak de Nijmeegse gemeenteraad woensdagavond over.

'Bij het sluiten van de tippelzone laat je vrouwen aan hun lot over', betoogt Marjolijn Mijling van het CDA. 'De huiskamer en een toezichthouder op de tippelzone zorgen voor een gevoel van veiligheid. We willen de zone openhouden en beperkte, nieuwe toestroom toestaan', aldus Quirijn Lokker van GroenLinks.

Lokker meent dat het sluiten van de tippelzone zorgt voor meer sekswerkers in de illegaliteit. 'Dan wordt het gevaarlijk', zegt hij. Sekswerkers die niet meer op een tippelzone kunnen werken moeten hun diensten elders aanbieden, veelal illegaal. Het maakt ze extra kwetsbaar. Die mening deelt een groot deel van de sekswerkers.

Zie ook: Sekswerkers Gelderse tippelzones: 'Stel ze open voor iedereen'

Nog ruim twintig vrouwen

De tippelzone in de Waalstad telt op dit moment 24 sekswerkers. Van die 24 sekswerkers werken er 14 legaal en 10 'illegaal' in de omgeving. Op dit moment geldt er een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe vergunningen worden afgegeven. Wel kunnen alle sekswerkers in de huiskamer van de tippelzone terecht voor hulp.

De huidige tippelzone kost veel geld: 400.000 euro per jaar. De kosten zouden niet meer in verhouding staan met het aantal sekswerkers dat op of rond de zone werkt, zo redeneerden de verantwoordelijk wethouder en burgemeester. Partijen als bijvoorbeeld het CDA, GroenLinks, D66, PvdA, VoorNijmegen.NU en Stadspartij DNF gaan daar niet in mee. Ze zijn zelfs voor een mogelijke uitbreiding van het aantal sekswerkers.

Zie ook: Einde nabij voor Nijmeegse tippelzone

'Voorzie vrouwen in drugsverslaving'

SP-raadslid Petra Molenaar maakt het sommetje: '400.000 euro per jaar. Dat is 28.500 euro per sekswerker, per jaar.' Ze ziet liever dat de, veelal kwetsbare vrouwen, met dat geld worden ondersteund om uit het sekswerk te stappen.

Een deel van de vrouwen werkt op de tippelzone om bijvoorbeeld te voorzien in een drugsverslaving. 'Voor 28.500 euro per jaar kun je ook drugs voor ze kopen', zegt Molenaar.

'Complexe afweging'

Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders een definitieve beslissing over de tippelzone. Die beslissing komt er waarschijnlijk pas in de zomer. Wethouder Grete Visser (Welzijn en Zorg) noemt het een 'complexe afweging' en zegt de vrijwel unanieme mening van de raad mee te nemen.