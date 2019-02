Arnhemmer ziekenhuis in geslagen, vader looft beloning uit voor gouden tip

Wie heeft er in de nacht van vrijdag op zaterdag een 23-jarige Arnhemmer het ziekenhuis in geslagen en geschopt? Dat is de vraag die vader Rob zich stelt. Zijn zoon werd tijdens die stapavond bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 1.50 uur wordt de zoon van Rob voor de deur van discotheek Aspen Valley op de Arnhemse Korenmarkt meerdere keren geslagen door twee of drie jongens. Als de Arnhemmer eenmaal op de grond ligt, wordt hij ook nog tegen zijn hoofd geschopt.

'Zijn hoofd was bont en blauw'

'Daarna kregen wij een belletje dat onze zoon op de spoedeisende hulp lag. Hij was er behoorlijk slecht aan toe. Hij heeft meerdere vuistslagen in zijn gezicht gehad. Zijn hoofd was bont en blauw en gezwollen, daarnaast kreeg hij meerdere hechtingen', blikt vader Rob terug. 'Maar hij heeft echt alle geluk van de wereld gehad, want gelukkig is er geen schade aan de schedel, hersenen of kaak.'

De politie wil ook graag weten wie de jongens zijn. 'Er is nog niemand opgepakt, maar we kijken nu of er genoeg aanknopingspunten zijn om verder te zoeken naar de daders', reageert politiewoordvoerder Simen Klok. Het 23-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan van de mishandeling, maar kan zich niks meer herinneren van de gebeurtenissen die nacht.

Beloning 500 euro

'Daarom hoop ik dat getuigen zich melden', benadrukt Rob. 'Gelukkig is er al één meisje die het heeft zien gebeuren. Zij heeft later nog twee jongens heel snel naar binnen zien gaan om hun jas op te halen. Ik heb haar informatie ook al doorgespeeld aan de politie.'

Maar de boze vader hoopt dat nog meer mensen zich melden. Daarom loof ik ook een beloning van 500 euro uit voor de tip die leidt naar de daders. Dat is het me absoluut waard, geld is vaak een goede motivator.'