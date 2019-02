'Zonder vrijwilligers geen NK': laatste voorbereidingen voor NK indoor in Apeldoorn

En om ervoor te zorgen dat ze zorgeloos kunnen floreren, heeft de organisatie alles tot in de puntjes voorbereid. Vrijdag werd door de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het evenement nog hard gewerkt om alle puntjes op de i te zetten.

In totaal zijn er ruim 200 vrijwilligers betrokken bij het evenement. Omdat vorige week de jeugd al in actie kwam in Apeldoorn en het meeste dus al opgebouwd is, was het vrijdag vooral zaak om de laatste voorbereidingen te treffen.

In alle vroegte werd er daarom al begonnen door de vrijwilligers:

De NK atletiek is zowel zaterdag als zondag te zien bij Omroep Gelderland tussen 15.45 en 17:15 uur. Er komen spraakmakende gasten, Nederlands kampioenen en natuurlijk laten we wedstrijdbeelden zien. Ook via de website, Facebook en YouTube kun je die uitzending zien. Ex-topatleet Dennis Licht zal de co-commentator zijn tijdens deze live-uitzendingen en meerkampster Nadine Broersen is bij beide uitzendingen analiste.