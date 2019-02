Sta je gezellig te kletsen, blijk je midden op de weg te staan

door Rob Haverkamp

In Nederland zijn dat er zo'n 1,7 miljoen, met een matige of ernstige fysieke beperking. Dat kom dus neer op 1 op de 10 Nederlanders. Ferry Molenaar gaat woensdagavond inspreken tijdens een gemeenteraadsvergadering in Nijmegen. Hij deed het 3,5 jaar geleden ook al eens en nu weer. Er verandert te weinig, vindt hij.

(tekst gaat verder onder de video)

'Alsof mijn veiligheid niet belangrijk genoeg is'

Dat een openbare ruimte die niet is ingericht voor mensen met een beperking nare gevolgen kan hebben, merkte ook een vriendin van Ferry. Sohair Tamer - ook uit Nijmegen - kwam hard ten val toen ze werd aangereden door een fietser. Ze is nagenoeg blind en om bij de bushalte te komen moest ze een druk fietspad over.

Dat moet ze wel vaker, maar deze keer ging het dus flink mis. Ze zocht contact met de gemeente, maar er gebeurde niets. 'Dan voel ik me heel eerlijk gezegd niet serieus genomen', zegt Tamer. 'Alsof mijn veiligheid niet belangrijk genoeg is om daar echt iets mee te doen.'

Volgens de gemeente is het qua toegankelijkheid voor mensen met een beperking over het geheel genomen best oké gesteld. 'Ik denk dat ik in zijn algemeenheid kan zeggen dat het wat betreft de toegankelijkheid in Nijmegen best goed gaat.' Maar Sohair en Ferry zijn het daar dus niet mee eens en vinden dat het stukken beter kan en moet.

Midden op de weg kletsen

Samen stonden ze in hartje Nijmegen al eens minuten lang te kletsen midden op een zebrapad, zonder dat één van beiden dat in de gaten had. Ferry wijst naar de oversteek: 'Wat goed is is dat er noppentegels liggen. Wat er niet goed is, is dat ze hier al ophouden.' De rij met noppen blijkt flink minder breed dan het zebrapad en zo eindigden ze samen dus niets vermoedend midden op de weg.

Het zebrapad illustreert de problematiek, zegt Molenaar. Maar volgens hem is het ook maar het topje van de ijsberg. En dat is niet zonder gevaren. 'Als ik niet door heb dat ik midden op de weg sta ben ik afhankelijk van de automobilist die stopt.'

De gemeente wuift de kritiek niet weg. 'Het kan altijd beter', beaamt wethouder Velthuis. 'Dus dat men kritisch daarover is, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.' Meer geduld is nog wel nodig, stelt de wethouder als vooruitzicht. 'Ik kan u nu al zeggen, dit gaat een proces van jaren worden. Echt jaren.'