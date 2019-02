Help!Johanna en Ad willen graag verhuizen naar Gelderland. Maar naar welk dorp?

Hallo,

Ik ben Johanna en ik ben 47 jaar, mijn man Ad en ik willen graag verhuizen van Groningen naar het mooie Gelderland, maar we weten niet naar welke plaats. We willen graag bij het water wonen of vlakbij, zoeken wel wat rust maar ook weer niet te ver weg van een stad of dorp. De Veluwe spreekt ons erg aan, maar wellicht zijn er nog andere plekken in Gelderland waar je mooi kunt wonen. Daarom zouden wij graag met andere mensen in gesprek willen komen die wat willen vertellen over hun dorp, waar het goed en mooi wonen is.

Wilt u Johanna en Ad helpen bij hun zoektocht? En wilt u met hun in gesprek en vertellen over uw dorp? Reageer dan hieronder!