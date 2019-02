Provincie Gelderland krijgt als eerste CO2-certificaat

'We zijn voor 75 procent energieneutraal', zegt gedeputeerde Jan Markink. 'De laatste 25 procent valt ook te behalen. Toch ben ik trots op wat we al bereikt hebben.' De gedeputeerde vult daarbij aan dat een niveau hoger waarschijnlijk ook haalbaar is.



De CO2-prestatieladder is een ‘instrument’ – zo noemt Markink het – dat onafhankelijk bekijkt hoeveel CO2 een bedrijf of organisatie uit stoot. Het doel hiervan is om op een gestructureerde manier hulp te bieden aan het verminderen van koolstofdioxide.



Bij het behalen van niveau drie op de prestatieladder laat het bedrijf of de organisatie zien dat de uitstoot binnen het gebouw onder controle is. 'Om dit niveau te behouden, moeten we bewust bezig blijven', zegt Markink. De provincie wil dat doen door ook afspraken te maken met bijvoorbeeld de leveranciers van het restaurant in het gebouw. 'Zo wordt het gebouw stukje bij beetje honderd procent klimaatneutraal.'



Markink hoopt dat het behalen van het certificaat ook een voorbeeld is voor andere provincies.