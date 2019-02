The Passion in Lichtenvoorde gaat regionaal

De belangstelling voor The Passion in Lichtenvoorde is in de afgelopen drie jaar zo hard gegroeid dat de organisatie voor de vierde editie de opvoering een regionaal karakter geeft. De vertelling van de lijdensweg van Christus zal dit jaar worden opgevoerd onder de naam The Passion Achterhoek en verplaatst worden van het Marianum naar de Hamalandhal.

'We waren al uitgeweken naar buiten, maar eigenlijk was het daar te koud', vertelt organisator Els Grevers over de beslissing om naar de hal uit te wijken. 'We hebben ervoor gekozen om naar de Hamalandhal te gaan, zodat iedereen warm kan zitten.'

Voorheen eindigde de stoet die door het centrum van Lichtenvoorde trok in het Marianum, waar de leerlingen muzikale bijdragen leveren aan de opvoering. 'Het is wel belangrijk om te zeggen dat het Marianum betrokken blijft, met name de leerlingen', verzekert Grevers. 'The Passion moet opgevoerd worden voor jong en oud, dus dat houden we wel in ere.'



De grotere locatie betekent niet enkel de mogelijkheid om meer bezoekers een dak boven hun hoofd te bieden, maar ook een groter podium voor de acteurs, die dit vanuit de hele regio komen. Om dat optimaal te benutten zal er geen verteller meer aanwezig zijn om het verhaal aan het publiek ten gehore te brengen. 'Het spél doet er nu toe', aldus regisseur Ben Donderwinkel. 'Het spel moet zo zijn dat de mensen in de zaal niet alleen het verhaal horen en begrijpen, maar je moet het ook voelen. Je moet het beleven, je moet er bij zijn. Je kunt er niet over vertellen.'



15 april trekt de uitvoering door de straten van Lichtenvoorde.