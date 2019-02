Mogen boerderijen en wegenprojecten doorgaan? RvS kijkt opnieuw naar stikstof

De Raad van State buigt zich opnieuw over het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Het is een programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden. Vooral bij uitbreiding van boerderijen, maar ook bij de aanleg van wegen (zoals de doortrekking van de A15) komt compensatie in het kader van de PAS op tafel.

De Nijmeegse Coöperatie Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu zijn tegen verschillende uitbreidingen van veehouderijen in beroep gegaan, omdat ze vinden dat de wetgeving in strijd is met Europese wet- en regelgeving. De Raad van State heeft de zaken eerder al behandeld, maar wilde van het Europese Hof van Justitie weten of het PAS inderdaad in strijd is met Europese regels.

Het Hof oordeelde vorig jaar november dat het PAS kan blijven bestaan, maar dat er wel grote twijfels bestaan. Het Hof vindt dat de Nederlandse overheid heel makkelijk te verwachten positieve effecten, zoals bijvoorbeeld betere stalsystemen, meetelt. Het is nu aan de Raad van State om een oordeel te vellen. Dit oordeel kan grote effecten hebben op de uitbreiding van vele honderden veehouderijen, bedrijventerrein en aanleg van nieuwe wegen.

Zie ook: