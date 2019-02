Plan: tijdelijke vliegroute over Hattemerbroek

Gisteravond zijn de gemeenteraden van de vier gemeenten geïnformeerd over de nieuwe vliegroute. Belangengroepen krijgen de gelegenheid om de plannen in te zien en erop te reageren.

De oude route ging over de woonkernen Wezep en Hattemerbroek (en Wapenveld). De nieuwe route gaat tussen Hattem en Hattemerbroek door (en mijdt de woonkernen).

'Wie willen die routes niet'

De nieuwe route komt de vier Veluwse gemeenten min of meer tegemoet, maar het is de vraag of dat voldoende is. 'Laat voor alles duidelijk zijn dat we als gemeenten hebben gezegd dat we deze laagvliegroutes niet willen', zegt waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek namens de vier colleges.

Een overzichtskaart met de oude vliegroute (blauw) en de nieuwe route (rood). Illustratie: LVNL

Snijder-Hazelhoff: 'Wij willen eerst een herziening van het luchtruim, zonder laagvliegroutes over of langs de kernen. Pas daarna is wat ons betreft ruimte voor de opening van Lelystad Airport.'

Lelystad Airport moet in april volgend jaar open gaan en is bedoeld om Schiphol te ontlasten.

