'Niemand had dit verwacht!' Edese carnavalsvereniging bestaat 66 jaar

De vereniging ontstond in 1953 in gemeenschapsgebouw De Slof achter de St. Anthoniuskerk in Ede. Daar hadden een aantal carnavalsliefhebbers het lef om in Ede een carnavalsvereniging op te richten. Het gebouw bestaat niet meer, vertelt voorzitter Ruud Dik: 'Normaal gesproken vieren we feest in café de Bospoort, voor dit eenmalige feest hadden we een grotere plek nodig', zegt Ruud als hij de slingers ophangt op de feestlocatie.

Van alleen de Edenaren moeten we het niet hebben. Ruud Dik, voorzitter CV Ridders van de Slof

'We doen er van alles aan, maar het lukt ons maar niet. Op de één of andere manier durven Edenaren geen carnaval te vieren. Het kan zijn dat ze van de kerk zijn of denken dat het een groot zuipfeest is waar je als een idioot verkleed naartoe moet gaan, dat is absoluut niet zo hoor.'

Voor de 58 leden staan er tijdens de carnaval voornamelijk uitwisselingen met bevriende verenigingen op het programma, want volgens de voorzitter red je het alleen niet meer: 'Andere verenigingen kampen ook met terugloop, de aanloop van spontane feestvierders is niet meer, daarvoor moet je in Brabant en Limburg zijn, niet hier. Toch had niemand verwacht dat we het zo lang zouden volhouden, denk ik.'

Heidegat

Ondanks dat de burgemeester elk jaar wel even langskomt, lukt het de vereniging niet om een traditionele sleuteloverdacht te organiseren op het stadhuis. Ook de plaatsnaamborden van Ede mogen niet vervangen worden door de naam 'Heidegat' en van een optocht is al helemaal geen sprake. 'We zijn in het verleden wel vaker tegengewerkt, zo werd er nauwelijks oud papier aan de weg gezet als onze vereniging het op mocht halen en ook de lokale krant had weinig oog voor ons, terwijl bevriende verenigingen in andere steden pagina groot genoemd werden.'

