Buurt in Lichtenvoorde al jarenlang in de stank door leerlooierij

door: Domien Esselink

Porskamp wil op korte termijn stappen ondernemen tegen de geurhinder bij Rompa maar is nog in afwachting van een rapport van de Omgevingsdiensten Achterhoek en Nijmegen en de lokale brandweer over de geuroverlast bij Rompa Tanneries, dat in 2013 de failliete leerlooierij Koninklijke Hulshof aan de Aaltenseweg in Lichtenvoorde overnam.

Indien dat rapport de geuroverlast bevestigt, krijgt Rompa volgens Porskamp 'enkele weken' de tijd maatregelen te nemen tegen de stankoverlast. Daarbij hanteert de wethouder de strengste richtnorm, zoals vastgelegd in een vergunning in 2001. En wat als Rompa niets onderneemt? 'Dan kun je denken aan een last onder dwangsom', zegt de wethouder.

Impasse

Omwonenden nabij het centrum van Lichtenvoorde klagen al jaren over de geuroverlast. Voormalig wethouder René Hoijtink zegt dicht bij een vertrek van Rompa te zijn geweest, maar na de wisseling van de wacht in het college na de vorige gemeenteraadsverkiezingen verkeert de zaak nog steeds in een impasse.

Zo heeft Rompa de aanvraag voor een nieuwe vergunning, met als doel een verbeterde bedrijfsvoering en minder geurhinder, ingetrokken. 'Nadat de gemeente vele malen overleg met ons heeft geweigerd', reageert Rompa-directeur Twan de Bie. 'De gemeente wil nu de buurt pleasen, maar gaat niet in overleg met ons. Als we een dwangsom moeten betalen, kunnen we dat geld niet in de vermindering van de geuremissie steken en dat is zonde.'

Dupe

Volgens De Bie heeft Rompa een 'helder beeld' hoe de geurvermindering bereikt kan worden. 'Maar dan moeten we wel eerst een toekomstperspectief van de gemeente hebben', zegt de Rompa-directeur. 'We kunnen op hele korte termijn een geurvermindering bereiken die voor de buurt acceptabel kan zijn. Maar deze weg wordt door de gemeente op deze manier afgesloten en dan wacht ons een lang juridisch proces waarvan de buurt de dupe wordt.'

Volgens raadslid Hoijtink van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) werken bij Rompa zo'n veertig mensen, 'van wie het merendeel Polen'.