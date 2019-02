Werk en mantelzorg combineren doe je niet alleen

'Het is per persoon anders of het combineren van werken en mantelzorger zijn lukt of niet. Sommigen kiezen er bewust voor, maar het begint meestal met wat hulp hier en daar en loopt dan uit tot ruim twaalf uur per week helpen', vertelt Maddy Kloet, mantelzorger bij Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp (MVT) Arnhem.



Kloet benadrukt dat de mantelzorger zelf een grote rol moet spelen in het combineren. 'Je moet kijken naar wat je wilt, wat je kwaliteiten zijn en welke ondersteuning van buitenaf je nodig hebt. Het is dus belangrijk dat je als mantelzorger kijkt naar wat je zelf nodig hebt en dat je hulp vraagt wanneer je deze nodig hebt. Wijkcoaches kunnen goede hulp bieden. De drempel om contact op te zoeken met hen ligt laag, want ze staan dicht bij de maatschappij.'



Ook de mensen om de mantelzorgers heen kunnen hulp bieden. 'Zij zien vaak eerder dat het werk zich opstapelt en steeds meer wordt', gaat Kloet verder. 'Het is belangrijk om elkaar te helpen; een luisterend oor bieden bijvoorbeeld. Je mag ook gerust zeggen: ‘Ik maak me zorgen om je, want je doet zo veel. Kan ik iets voor je betekenen? Kunnen we op zoek gaan naar een organisatie die je kunt helpen.’'