Verhoudingen op scherp om drukke Rijksweg in Malden

door Sven Strijbosch

Ligtenberg benadrukt dat acties als wegblokkades duidelijk niet de voorkeur hebben. 'Maar het is onderhand wel tijd dat we een keer gehoord worden', vertelt hij. Al zo'n twaalf jaar probeert de Maldenaar bij onder meer de gemeente aandacht te vragen voor de problematiek in zijn dorp.

Bijna 7 miljoen auto's en 660.000 vrachtwagens rijden er jaarlijks over de N844 tussen Molenhoek en Nijmegen, dwars door Malden. Mogelijkheden als een rondweg om Malden heen, een overname van de Rijksweg of een juridisch gevecht zijn allemaal afgeketst. De gemeente Heumen zegt nu dat het openbaar vervoer moet worden verbeterd, aangezien er aan de Rijksweg weinig lijkt te gaan gebeuren. 'Ik zou willen dat het de oplossing was, maar de Maaslijn zit overvol. De mensen waarvan we last hebben komen van ver buiten de regio. Die gaan hier in Malden echt niet met de bus om naar Nijmegen te gaan', aldus Ligtenberg.

En dus lijkt een aanpassing aan de weg de enige, echte, oplossing. Wethouder René Waas (Verkeer) in Heumen ziet ook het liefst dat de provincie maatregelen neemt: 'Maar de provincie heeft er voor gekozen om geen rondweg aan te leggen. Ze willen de Rijksweg ook niet verkopen, zodat we zelf kunnen bepalen wat we ermee doen.' Daarmee lijken de mogelijkheden op.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)





Bijna een jubileum

Wethouder Waas wil in goed gesprek blijven met de provincie om alsnog maatregelen af te kunnen dwingen. Ligtenberg merkt ondertussen dat het sentiment in het dorp steeds negatiever wordt. 'Het duurt al bijna twaalf en half jaar. Een jubileum.'

Volgens een onlangs verschenen onderzoek naar de luchtkwaliteit en geluidsoverlast is er sprake van een 'leefbaarheidsprobleem'. Donderdag staat het onderwerp op de agenda in de Heumense politiek. Verschillende partijen hebben al aangegeven vragen te hebben over het hoe nu verder.

