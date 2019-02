Gepeste Kaya deelt Valentijnsbrieven uit op stations

Gedurende haar hele schooltijd is Kaya enorm gepest. Ze sloot zich daarom aan bij Young Impact, een organisatie die jongeren stimuleert om in actie te komen voor iets dat zij belangrijk vinden. Via die organisatie heeft ze gepeste jongeren opgeroepen om hun verhaal te delen. Daar werd massaal op gereageerd. Uiteindelijk gaat ze donderdag op pad met 400 brieven. 'Het was heel heftig om al die verhalen te lezen. Je herkent veel, maar ik heb ook regelmatig met tranen in mijn ogen zitten lezen', vertelt Kaya.

Bekijk hieronder het persoonlijke verhaal van Kaya (de tekst gaat verder onder de video):

Op stations in heel Nederland gaat ze mensen confronteren met die verhalen. Ze is heel benieuwd naar de reactie van mensen. 'Ik denk dat ze eerst even schrikken, maar als ze het verhaal eenmaal lezen hoop ik dat ze beseffen wat pesten met mensen doet', legt de 20-jarige Doetinchemse uit. Via het Instagram-account @youngimpactnl houdt ze de buitenwereld donderdag op de hoogte van haar actie.

Presentatrice Nieke Hoitink sprak met Kaya: