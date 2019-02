Landgoed Slangenburg krijgt 400 nieuwe beuken

door Lonneke Gerritsen

Veel van die oude bomen waren zo'n 130 jaar oud en hadden veel dode takken. Daardoor werden ze een gevaar voor wandelaars. Volgens boswachter Dirk van den Brink was er geen andere mogelijkheid dan ze allemaal te kappen: 'Ik snap wel dat niet iedereen daar blij mee was, want het waren toch een soort monumenten. Maar als je er alleen de zwakke bomen tussenuit haalt, is het geen laan meer. Bovendien is de veiligheid van wandelaars ook belangrijk.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Voor de volgende generatie

Het planten is een flinke klus. De jonge beukenboompjes lijken klein, maar zijn de grootste die er zijn te krijgen in hun soort. Ze worden in twee rijen terug geplant met behulp van een graafmachine met een takel.

Maar voordat die beuken groot zijn moet je flink wat jaren geduld hebben: 'Het duurt toch zeker wel een jaar of 10, 15 dat de bomen een beetje zijn gegroeid en zeker 50 jaar voordat er weer zo'n volle laan staat, voor de volgende generatie dus', aldus Van den Brink.

De 400 nieuwe bomen kosten totaal 67.000 euro. Staatsbosbeheer pakt de komende jaren meer lanen aan op het landgoed.

Zie ook: Discussie rond bomenkap bij landgoed Slangenburg