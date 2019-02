Stemadvies nodig voor Statenverkiezingen? De stemhulp geeft raad

Met de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart in aantocht staan sinds woensdag de eerste stemhulpen online. Voor Gelderland is nu alleen nog de Stemwijzer beschikbaar. Later komen ook nog Kieskompas en Mijnstem.

Omroep Gelderland heeft samen met het Kieskompas een speciaal Gelders Kieskompas gemaakt. Voor elke Gelderse regio is er een speciale stemhulp ontwikkeld zodat de kiezer alleen de vragen krijgt die gelden voor zijn of haar regio.

De regioverslaggevers van Omroep Gelderland hebben samen met het Kieskompas de stellingen ontwikkeld. Zo krijgt de Veluwe vragen die er toe doen op de Veluwe en het Rivierengebied krijgt stellingen over de kwesties die daar spelen. Het Kieskompas is vanaf maandag 25 februari in te vullen via onze speciale Provinciale Verkiezingenwebsite: www.gldstemt.nl

Duurzaamheid en vervoer

Zowel de aanbieders van StemWijzer als Kieskompas merken dat duurzaamheid een groot thema is bij de komende verkiezingen, meldt de NOS. Ook het thema verkeer en vervoer, zoals de bereikbaarheid met de bus, is in de provincies belangrijk.

Kiezers maken bij verkiezingen dankbaar gebruik van online stemhulpen zoals StemWijzer, Kieswijzer en Mijnstem. In 2017 vulden bijvoorbeeld 6,8 miljoen mensen de StemWijzer in. Tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2015 waren dat 1,5 miljoen mensen.