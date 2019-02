Gemeente Bronckhorst: Minimaal 12 windmolens en alle daken vol panelen

In Bronckhorst moeten minimaal 12, zo groot mogelijke, windmolens komen op maximaal 2 locaties. Dat staat in de routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. Daarnaast moeten op alle daarvoor geschikte daken zonnepanelen komen en wordt gedacht aan de aanleg van één groot zonnepark en een aantal kleine zonneparken.

De gemeente gaat onderzoeken waar de windmolens precies moeten komen. 'Wij geven de voorkeur voor zo groot mogelijke windmolens waarvan er minder hoeven te worden geplaatst.' Volgens Bronckhorst moeten molens niet her en der gebouwd worden, want dat geeft een rommelig beeld in het landschap. Daarom wordt onderzoek gedaan naar twee mogelijke locaties voor een windmolenpark.

Maximaal inzetten op energiebesparing

In de routekaart staat ook dat de gemeente zelf niet gaat investeren in zonneparken of windmolens. Wel wil de gemeente inwoners helpen om de juiste keuzes te maken. Zo gaat de gemeente in overleg met de provincie Gelderland om te kijken of er subsidie mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.

'We willen inwoners en ondernemers helpen bij het verduurzamen van woningen, bedrijfspanden en accommodaties. Dat doen we bijvoorbeeld door de Duurzaamheidslening aan te bieden en de mogelijkheden voor gebouwgebonden financiering te onderzoeken', zegt wethouder Paul Hofman.

De gemeente kiest ervoor om maximaal in te zetten op energiebesparing, want wat bespaart kan worden hoeft niet opgewekt te worden. Bronckhorst gaat er van uit dat 'we' 45 procent minder energie verbruiken in 2030 dan in 2015.

Living lab voor experimenten

Dit jaar gaat de gemeente in gesprek met schoolbesturen om te kijken hoe de bestaande schoolgebouwen verduurzaamd kunnen worden. 'We verkennen de mogelijkheid om één van de scholen in te richten als living lab', aldus de gemeente. In zo'n living lab is ruimte voor experimentele projecten. Zo kan gekeken worden op welke manier energie het best bespaard of opgewekt worden. Als voorbeeld noemt de gemeente zonnepanelen boven parkeerplaatsen en vervoer op een andere manier.

Koers is uitgestippeld

De energieroute is een document waarin staat welke richting de gemeente Bronckhorst op gaat om energieneutraal te worden. Concrete plannen worden hierin niet genoemd. Het is een uitgangspunt om het doel, energieneutraal zijn, te bereiken. De gemeente heeft de afgelopen maanden met inwoners, ondernemers en specialisten gesproken en de resultaten en bevindingen zijn nu vastgelegd. De gemeenteraad van Bronckhorst moet de energieroute nog vaststellen.

'De doelstelling is haalbaar als we de handen ineen slaan. We hebben nu een realistisch plan gemaakt om samen met inwoners en ondernemers op pad te gaan. Draagvlak en draagkracht staan daarbij centraal, omdat we graag willen dat de stappen op de routekaart voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn', aldus wethouder Paul Hofman.

Aanjaagfonds

Het college van burgemeester en wethouders wil daarnaast, samen met andere Achterhoekse gemeenten, een aanjaagfonds in het leven te roepen. Het fonds is een financiële stimulans voor initiatieven voor duurzame energie in de regio. Initiatiefnemers kunnen een lening aanvragen bij het fonds, die zij binnen vijf jaar moeten terugbetalen. De raad moet ook hierover een besluit nemen.

