'De dreiging is nog niet voorbij', zorgen om terugkeer Danny M.

Het is nog onduidelijk wanneer het hoger beroep dient van de gemeente Nijmegen tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Arnhem. Die bepaalde vrijdag dat Danny M. en zijn gezin terug mogen naar huis. De gemeente Nijmegen is bang dat de veiligheid van de buurt in gevaar is. 'De dreiging is nog niet voorbij.'

M., die bekend staat als de telefoonleverancier van de onderwereld, werd in augustus vorig jaar uit Nijmegen weggestuurd door burgemeester Hubert Bruls. Dat deed hij op basis van een noodbevel. De bestuursrechter draaide dit besluit voor een deel terug, M. mag terug naar Nijmegen, maar nog niet naar zijn huis. Dat mag hij pas vanaf 4 april.

Zie ook: 'Telefoonleverancier van de onderwereld' mag Nijmegen weer in; gemeente in beroep

Of M. dat doet, is niet duidelijk. Zijn advocaat Miriam Weski was woensdagmiddag niet bereikbaar.

Spoedbijeenkomst met buurtbewoners

Na de uitspraak van de bestuursrechter belegden gemeente en politie een spoedbijeenkomst voor de buurt met locoburgemeester Harriët Tiemens. Die vond maandagavond plaats.

Volgens Bruls' woordvoerder Jack Broeksteeg kwamen vijftien mensen daarop af. Broeksteeg: 'De mensen zeiden tegen ons dat ze bezorgd zijn. Die zorg delen we. We denken ook dat de dreiging van destijds nog steeds niet voorbij is.'

Zie ook: 'Of ik bang ben? Meneer, vanmiddag pulkten ze daar nog de kogels uit de muur'

Die dreiging is gebaseerd op dreigementen aan het adres van M. Burgemeester Bruls kon de veiligheid van het gezin van de Nijmegenaar, maar ook die van de buurt niet garanderen.

M. handelde in cryptotelefoons

Danny M. woont aan de Hegdambroek in de Nijmeegse wijk Lindenholt. Hij handelde in zogeheten cryptotelefoons. Daarmee kunnen niet-traceerbare berichten worden verzonden.

De man is zijn leven niet meer zeker sinds justitie erin slaagde zijn bedrijf Ennetcom in 2016 te ontmantelen en vele cryptotelefoons zijn gekraakt.

Tip over verdachte auto

Enkele weken voor Bruls in augustus vorig jaar bepaalde dat M. en zijn gezin moesten vertrekken, kreeg de politie een tip over een verdachte auto in de buurt van de woning aan de Hegdambroek. Deze wagen werd elders in Nederland staande gehouden; de aangehouden verdachten reden volgens de gemeente Nijmegen in een gestolen auto met vals kenteken. In de wagen werd een automatisch wapen met extra munitie aangetroffen.

Twee jaar daarvoor werd de Hegdambroek in Lindenholt al eens opgeschrikt door een beschieting van een woning met een automatisch wapen. Vermoedelijk dacht de schutter het huis van Danny M. onder vuur te hebben genomen.