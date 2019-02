Studenten ook in actie: klimaatmars in Nijmegen

In navolging van de klimaatmars die scholieren vorige week in Den Haag hielden, gaan nu ook de studenten de straat op. Vanaf het Stationsplein in Nijmegen vertrekken donderdagochtend tientallen studenten voor een mars naar het stadhuis om aandacht te vragen voor het klimaat.

Olaf Kemerink, student aan de Radboud Universiteit, is de grote roerganger achter het Nijmeegse protest. Ook in Amsterdam vindt er een mars plaats voor het klimaat, maar de 20-jarige student voelt er niets voor om zich daar bij aan te sluiten. 'Het moet niet zo zijn dat we alleen in de Randstad ons geluid kunnen laten horen, daarom gaan we het nu in Nijmegen doen', zegt hij vastberaden.

De scholieren die vorige week in Den Haag massaal bijeenkwamen, vormden een grote inspiratiebron. 'Maar bij studenten leeft het net zo, en het gaat allemaal om onze toekomst', verduidelijkt hij. 'Daarom gaan we volgende week zowel met scholieren als met studenten de straat op.'

'Druk er nu op houden'

Kemerink ziet wel dat de mars in Den Haag wat teweeg heeft gebracht, maar volgens hem nog lang niet genoeg. 'Rutte is wel iets aan het bewegen en hij heeft gesproken met de initiatiefnemers van het protest in Den Haag, maar eigenlijk gebeurt er nog weinig. Daarom moeten we de druk er nu op houden', verklaart hij de mars van donderdag en die van volgende week.

Hoeveel studenten zich aansluiten bij de klimaatmars van donderdag weet hij niet. 'Dat is echt moeilijk te zeggen. We hebben dit pas deze week bedacht, dus het is kort dag. Daarom konden ook de scholieren niet mee doen, maar een stuk of vijftig studenten zou moeten lukken', denkt Kemerink.