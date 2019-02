Fietsen gezocht voor Tournesol - Overwin de klim

In september 2019 gaan we voor de derde keer met ruim dertig mensen met gezondheids- of psychische klachten naar Frankrijk om daar de Mont Ventoux te beklimmen. In aanloop naar dit project, ‘Tournesol – Overwin de klim’, gaan we gezamenlijk met regelmaat fietsen in de regio om elkaar te leren kennen, in beweging te komen en fit te raken om de top te halen. Helaas hebben echter niet alle patiënten een fiets tot hun beschikking en niet altijd de middelen om deze aan te schaffen. Vandaar onze oproep of er mensen zijn die hun fiets ter beschikking willen stellen of wellicht nog een oude fiets hebben staan die opgeknapt kan worden, zodat we bij verkoop van de fiets dit geld weer kunnen gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe fiets voor de Tournesol.

Meer informatie over ons project is te vinden op deze site

Laat het ons weten als u een fiets wilt doneren of tijdelijk wilt uitlenen door hieronder te reageren!