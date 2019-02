Emotionele zoektocht Graafschap-supporters naar zoekgeraakte vlag

De vlag hangt elke thuiswedstrijd op de Spinnekop-tribune en is waarschijnlijk verloren geraakt in de supporterskantine of net buiten het stadion. 'Op de fiets naar huis kwam ik erachter dat ik de vlag niet meer had', zegt Simon Eelderink, die met een mede-supporter de vlag maakte. 'Bij het overlijden van Gerben hebben we de vlag gemaakt en nu nemen we die mee naar thuis- en uitwedstrijden. Wedstrijden die Gerben anders ook zou bezoeken.'

Supportersgroep Oldies DTC vraagt op Twitter hulp bij de zoektocht. 'Zo'n vlag moet zijn opgevallen', laten de Oldies dinsdag op Twitter weten. 'Laat het even weten als je de vlag gezien hebt, dan kan de zoektocht misschien tot een goed einde worden gebracht.' Supporters die de vlag hebben gevonden, kunnen zich melden bij Oldies DTC.

Emotionele waarde

Door het overlijden van trouwe supporter Gerben Eskes heeft de vlag een grote emotionele waarde. Eskes kwam afgelopen zomer om het leven bij een noodlottig verkeersongeval in El Salvador. 'Vervangen van de vlag kun je altijd', stelt Eelderink. 'Maar dan is het niet meer de vlag die op dat moment is gemaakt. Het verhaal is dan anders.' Eelderink hoopt dat de vlag op korte termijn wordt teruggevonden, zodat deze zondag bij de thuiswedstrijd van De Graafschap tegen FC Utrecht weer opgehangen kan worden.

Vlag mogelijk in Brabant

De Eskes-vlag is mogelijk in Brabant gezien. Volgens mede-vlageigenaar Geert-Jan Kettelarij, die na een tip aan Omroep Gelderland in contact kwam met een mede-supporter, zou de vlag - zonder de emotionele waarde te weten - na de wedstrijd bij wijze van baldadigheid aan een busje met NAC-supporters zijn geknoopt en zo in Zundert zijn gekomen. De eigenaar van het busverhuurbedrijf laat aan Omroep Gelderland weten inderdaad een vlag te hebben gezien, alleen niet zeker te weten of het om de Achterhoekse Eskes-vlag gaat. De vlag wordt nu gezocht.