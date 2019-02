350.000 euro voor Stadsmuseum Harderwijk

In Stadsmuseum Harderwijk is de diverse geschiedenis van Harderwijk te ontdekken. Stadsmuseum Harderwijk wil de permanente tentoonstelling van de stadsgeschiedenis aanpakken met nieuwe presentatietechnieken en interactiviteit. Objecten die verbonden zijn aan de stadsgeschiedenis vinden een fysieke plek in de stad. Zo vertelt het museum de verhalen van de stad ook in de publieke ruimte. Met de bijdrage van 350.000 euro van de BankGiro Loterij kan het museum die ambitie realiseren.

Naast de bijzondere schenking aan Stadsmuseum Harderwijk ontvingen in Gelderland ook vier vaste partners van de loterij, het Kröller-Müller Museum in Otterlo, Museum Arnhem, Paleis Het Loo in Apeldoorn en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, een bijdrage.