Bestolen trompettist: 'De aarde verdween onder mijn voeten'

'Mogelijk zijn ze weggegooid', meldde een Burgernet-bericht. Voor de 70-jarige Van Koot betekent de diefstal dat hij voor de repetitie een trompet moest lenen van zijn vriendin. Het is een instrument van nog geen 150 euro. Niet dat hij er niet blij mee is, maar het is niet zijn eigen Schilke-trompet. 'Dat is de Mercedes onder de trompetten,' aldus Van Koot. 'Ik heb er heel lang voor moeten sparen.'

De tekst gaat verder onder de video.

Dat kost hem een paar centen

Zijn mede-muzikanten zijn onder de indruk van de diefstal en leven met hem mee. 'Dit is niet best. Ik ken het instrument dat hij kwijt is dat kost hem een paar centen.' zegt een flügelhorn-speler uit de kapel. 'Een Schilke is een heel duur instrument. Ik heb er zelf een paar mondstukken van en die zijn al duur genoeg en dan zit er nog geen eens een trompet aan.'

Inmiddels is de diefstal van de 'Mercedes onder de trompetten' het gesprek van de dag onder de muziekliefhebbers in Nederland. 'Alles wat er gebeurd is, wordt gedeeld op Facebook. Ik vind het wel aardig hoor,' zegt Van Koot, 'dat ze allemaal aan mij denken. Er is een muzikant die zit bij de nationale politie en die zei me ik heb een groot netwerk en ik ga voor u regelen dat iedereen hier van af weet.'

Verslaggever Jeroen Mäkel in gesprek met Willem van Koot (tekst gaat verder onder audiofragment):

'Roeien met de riemen die ik heb'

De trompettist hoopt dat de dieven zijn gestolen instrumenten op Marktplaats te koop aanbieden. Als iemand de gestolen waar weet te herkennen, zou dat de manier kunnen zijn om de instrumenten terug te krijgen. Tot die tijd zal Van Koot het dus met zijn goedkope leentrompet moeten doen: 'Ik moet roeien met de riemen die ik heb en deze trompet heb ik ook van mijn vriendin gekregen. Er zijn er dus die aan je denken.'

De 70-jarige zet de leentrompet aan zijn lippen. En als de dirigent het teken geeft begint hij vol overgave te blazen. Geoefend wordt vanavond op onder andere polka nummer 37. Vrolijke klanken verspreiden zich door de oefenruimte. De muzikanten van de Egerländer Kapel zeggen dat Van Koot vanavond mooi speelde. Dat ze geen verschil hoorden, toch verlangt de trompettist naar zijn vertrouwde instrument: 'Ik hoop dat mijn eigen instrument ooit nog eens terug komt. Ik zou dat heel fijn vinden want er gaat natuurlijk niks boven mijn eigen instrument.'