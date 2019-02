Aanvragen restauratiesubsidie rijzen de pan uit

In de pot van de provincie zit 8 miljoen euro, de aanvragen hebben een totaalbedrag van 27,4 miljoen euro. Ook zijn er nog eens 21 vragen voor onderzoek naar onderhoud van het erfgoed ingediend: in totaal voor 600.000 euro. Of de aanvragen ook voldoen aan de voorwaarden is nog niet bekend.

De ChristenUnie wil over het onderwerp debatteren en wil voorstellen om meer geld vrij te maken voor de restauratie. Ook maakt de partij zich zorgen om het lotingsproces. Er wordt geloot tussen de aanvragen die zijn ingediend op dezelfde dag. 'Dat is zeer verontrustend en voedt het wantrouwen omdat er geen transparantie in dit proces plaatsvindt', schrijft de partij in het debatverzoek.