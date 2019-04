Straffeloos je verboden wapen inleveren in Arnhem

door Huibert Veth

In Rotterdam en omstreken konden inwoners eind januari twee weken lang hun verboden wapens zonder gevolgen inleveren. Dat leverde 262 ingeleverde wapens op, variërend van samuraizwaarden tot vuurwapens.

Onveiligste stad Gelderland

De actie werd een succes. In de Arnhemse gemeenteraad diende de ChristenUnie daarom samen met de VVD een voorstel in voor een Arnhemse variant.

Hoewel Arnhem sinds kort niet meer in de top 10 van onveiligste steden van Nederland staat, is het nog altijd de onveiligste stad van Gelderland. Daarmee blijft het gemiddelde aantal misdaden hoog. Volgens de gemeente waren er de afgelopen vier jaar 238 incidenten met betrekking tot bezit van en handel in verboden wapens. De inleveractie moet daar verandering in brengen.

Bekijk hier de reactie van fractievoorzitter Leendert Combee (VVD). De tekst loopt door onder de video.

'Minder wapens onder matras'

Als mensen hun leven willen beteren, is het belangrijk dat ze daar ook de kans voor krijgen, vindt raadslid Nathalie Nede (ChristenUnie). 'Wapens inleveren zonder strafvervolging is hier een mooi voorbeeld van.' Fractievoorzitter Leendert Combee (VVD): 'Hoe minder wapens onder het matras, hoe beter.'

'Wapenincidenten alom'

'Een mooi instrument om mensen de motiveren om hun wapens in te leveren', zegt burgemeester Ahmed Marcouch. Volgens hem zijn er in Arnhem wapenincidenten alom. 'We komen heel vaak wapens tegen.' Mochten mensen besluiten om bij hun wapens ook hun drugs in te leveren, dan is dat wat hem betreft ook welkom.

Het voorstel werd unaniem aangenomen. De burgemeester gaat overleggen met politie en justitie over de inleveractie. Bij de actie zal wel nagegaan worden of de ingeleverde wapens niet gebruikt zijn bij een geweldsdelict. De gevaarlijkste wapens zullen aan huis opgehaald worden. Wanneer de actie van start gaat, is nog niet bekend.