'Muziek brengt mensen samen en werkt als medicijn'

'Muziek is overal. Bijna iedereen houdt er wel van.' Alex Hanssen werkt als muziektherapeut op revalidatiecentrum Groot Klimmendaal. Hij is ervan overtuigd dat ook kinderen baat hebben bij muziektherapie. Daarom maakt hij samen met kinderen muziek.

Hanssen zet muziek in om mensen te helpen met motorische problemen, traumatische ervaringen of psychische klachten. 'Het is een geweldig middel, omdat je niet gaat praten maar op eigen niveau meteen samen aan de slag gaat'.

Om hun spieren te trainen trommelt hij samen met halfzijdig verlamde kinderen op een djembé en geeft hij ademhalingstraining door te blazen op speciale muziekinstrumenten. Ook komen er kinderen met taal- of spraakproblemen of problemen met structuur. Samen spelen en oefenen met maat houden helpt dan.

Podiumbeest

Ruth ter Mors heeft niet-aangeboren hersenletsel, maar optreden en zingen is haar lust en haar leven. Ruth: 'Ik vind zingen makkelijker dan praten. Ik was vroeger bang en verlegen, maar door de muziek kan ik dingen beter aan. Als er veel prikkels zijn, dan heb ik moeite om die te verwerken omdat mijn hoofd het niet kan filteren. Als ik muziek aan het maken ben kan ik veel meer aan.'

Samen met Alex heeft Ruth leren optreden. Hanssen: 'We gebruiken muziek als verwerking van de beperking. Ruth was vroeger bang en verlegen. Nu speelt ze in verschillende bandjes. Ze heeft zich in de afgelopen jaren zo ontwikkeld op het gebied van eigenwaarde en zelfvertrouwen.'

Gezellig zingen

In de aflevering van Gelderland Helpt zie je het hele verhaal van Ruth en Alex. De hele aflevering besteedt aandacht aan muziek die op allerlei manieren mensen kan helpen. Zo zijn de mannen van Shantykoor 'De Boezemvrienden' te zien: bij hen draait het niet alleen om het maken van muziek, maar vooral ook om het gezellig samen zijn. Ook spreken we Martin en Anique, die eens in de week een optreden geven voor senioren om hen een geluksmomentje te bezorgen met liedjes van weleer.

Wil je je ook aansluiten bij een muziekgezelschap of wil je je op een andere manier inzetten op het gebied van muziek? Kijk dan op de website van Gelderland Helpt