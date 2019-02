Bedrijfspand in Oosterbeek gesloten wegens voorbereidingen hennepteelt

De gemeente Renkum heeft dinsdagmiddag een bedrijfspand aan de Klingelbeekseweg in Oosterbeek per direct gesloten. Tijdens een integrale milieucontrole werden attributen gevonden die nodig zijn om een hennepkwekerij in te richten.

Het bedrijfspand blijft zes maanden dicht. Volgens de gemeente is de sluiting bedoeld 'om herstel tot rust te bewerkstelligen, de loop en activiteiten naar het pand direct te kunnen stoppen, om herhaling te voorkomen en de aantasting van het woon- en leefklimaat een halt toe te brengen.' De eigenaar is op de hoogte gesteld.

Volgens nieuwswebsite Hoog en Laag werd er in 2015 ook al een hennepkwekerij aangetroffen in het pand aan de Klingelbeekseweg. Het is niet duidelijk of de eerder gevonden kwekerij aanleiding is geweest voor de controle. Tijdens de integrale milieucontrole werden meerdere panden gecontroleerd.

Ook is het onduidelijk of er op dit moment een bedrijf gevestigd is in het pand.