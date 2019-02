Man aangehouden voor overval op woonwagen

De overval gebeurde rond 21.00 uur. Na een schermutseling werden er schoten gelost. Daarna vluchtten de overvallers in een zwarte auto richting de Den Elterweg. Korte tijd later werd er een uitgebrande auto aangetroffen aan de Eerbeekseweg in Loenen. In november hield de politie al een 21-jarige man uit Deventer aan.



Dinsdagochtend wist de politie in het lopende onderzoek een 33-jarige man uit Deventer aan te houden. Hij wordt verdachte van betrokkenheid bij de woningoverval.



De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Verder is de politie nog op zoek naar getuigen of mensen die informatie hebben voor het onderzoek. Zij kunnen zich melden via 0900 - 8844. Anoniem melden kan ook via 0800 - 7000.

Zie ook: