Intertoys vraagt uitstel van betaling aan

Intertoys zegt dat door aanhoudende zware marktomstandigheden een 'stevige herstructurering' van de organisatie noodzakelijk is.

Winkels blijven voorlopig open

Intertoys heeft zo'n 300 winkels in Nederland en België, twee distributiecentra en een hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast kent Intertoys nog ruim 100 franchisenemers in Nederland. Er werken meer dan 3200 mensen.

De winkels blijven voorlopig open, meldt Intertoys. Bestellingen worden gewoon geleverd en de gebruikelijke retourregelingen blijven van kracht.

Concurrentie van internet en discounters

Toenemende online-verkopen hebben de verkoop van speelgoedwinkels de afgelopen tien jaar met 50 procent doen dalen, zegt Intertoys. Ook is er flinke concurrentie van discounters als Action die speelgoed verkopen.

Intertoys-topman Roland Armbruster: 'In de huidige marktomstandigheden staat ook een marktleider in speelgoed als Intertoys onder voortdurende druk. Met een halvering van de speelgoedwinkelverkoop in tien jaar betekent het dat wij nu moeilijke beslissingen moeten nemen.'

Armbruster gaat verder: 'Wij betreuren de huidige onzekerheid die dit creëert voor iedereen bij Intertoys inclusief medewerkers, franchisenemers en leveranciers, maar de marktontwikkelingen in de afgelopen jaren geven geen ander alternatief. Wij zijn met een aantal partijen in gesprek over verdere samenwerking en zullen ons uiterste best doen dit proces op een zo goed mogelijke wijze voor alle betrokkenen uit te voeren.'