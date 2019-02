Nieuwe, sterkere accu’s voor de trolleybussen

Na succesvolle proefritten kunnen we ze vaker gaan zien in Arnhem: trolleybussen die rijden zonder bovenleiding. Het is vervoerder Connexxion gelukt om de bussen op sterkere accu’s langere ritten te laten rijden.

Trolleybussen zonder bovenleiding in Arnhem? Ja, je leest het goed. 'Door de huidige milieueisen moeten de dieselmotoren die nu in sommige bussen zitten op termijn vervangen worden', vertelt Bert Companjen, voorzitter van de Nederlandse Trolleybus Vereniging (NTV). “De accu’s worden steeds sterker, dus in plaats van een diesel kunnen we een sterkere accu in de bussen zetten. Dit is een hulpmotor, maar levert zo veel stroom op dat de bussen met normale snelheid langere afstanden kunnen rijden.”



Deze verandering zorgt voor meer mogelijkheden betreft de trolleybussen. De bovenleiding zal altijd blijven, maar hoeft minder gebruikt te worden. 'De accu gaat leeg terwijl je rijdt en deze laad je op met de bovenleiding. Door de sterkere accu’s kun je langere stukken rijden zonder de bovenleiding nodig te hebben. Hierdoor kun je buslijnen combineren, wat een positieve ontwikkeling is voor de bussen in Arnhem', ligt Companjen toe.