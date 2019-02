Minister zet vrijwilligers Terborg Toernooi in zonnetje

'Enorm leuk dat je op deze manier een stukje waardering krijgt', zegt Willem Frensen. De familie Frensen al jarenlang betrokken bij het jeugdtoernooi. Elk jaar opnieuw stelt de familie hun huis weer beschikbaar om jeugdige voetballers tijdens het toernooiweekend onderdak te bieden. 'We zijn lang geleden begonnen met twee Zuid-Afrikaanse jongens. Onze kinderen waren zelf nog klein, maar vonden het zo leuk dat ze bij ons thuis waren. Toen zijn we verder gegaan. Inmiddels zijn onze kinderen in de leeftijd van 18, 20 en 22 en doen we het nog steeds elk jaar. Het is gewoon fantastisch om ieder jaar weer mee te maken.'



Minister Bruins waardeert de saamhorigheid en het voor elkaar klaar staan binnen de voetbalclub. 'Scholder an scholder noemen ze het ook wel volgens mij', aldus Bruins. 'Het is een samenleving die we met elkaar samen moeten maken en dat is zeker het geval in een gemeenschap als Terborg. Het is mooi om te zien hoe mensen samen de schouders onder een evenement zetten. Ik weet zeker dat er op die manier verbondenheid ontstaat en dat is mooi om te zien.'