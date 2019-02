AED’s dag en nacht bereikbaar in het centrum van Velp

De ondernemersvereniging Veelzijdig Velp (het BIZ Centrum Velp) heeft met de aanschaf en de plaatsing van twee nieuwe AED’s de mogelijkheid tot hulpverlening bij hartreanimatie in het centrum van Velp vergroot.

De twee AED’s zijn te vinden in het portiek van het Naeffcomplex naast Fotohuis Velp (nr. 164) en bij Cas, meer dan koffie aan de Emmastraat 24a. De derde AED in de openbare ruimte die 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar is, hangt naast een café in de Oranjestraat.

Het aanbod van AED’s in het centrum van Velp is nog groter door de aanwezigheid hiervan bij winkels en bedrijven. Het Gezondheidscentrum aan de Rozendaalselaan, de fysiotherapiepraktijk in de Nieuwstraat en Juweliershuis Aalbers beschikken eveneens over een AED. De bereikbaarheid van deze apparaten is echter beperkt tot de openingstijden.

Veelzijdig Velp is binnenkort van plan om een informatieve middag te organiseren, zodat inwoners van Velp kennis kunnen maken met de AED’s en met de hulpverleners.